Прокуратура Ленинградского района выявила систематические отступления от графика вывоза отходов, из-за которых в населённых пунктах образовались несанкционированные свалки, а Роспотребнадзор оштрафовал компанию и её должностное лицо в общей сложности на 560 тыс.