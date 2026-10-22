Финансовые эксперты в последнее время всё чаще обращают внимание на парадоксальную ситуацию, сложившуюся на американском фондовом рынке: совокупная стоимость всего трёх компаний – SpaceX, Anthropic и OpenAI – более чем на $1 трлн превышает суммарную стоимость всех технологических компаний, вышедших на IPO в США за последние 45 лет.
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