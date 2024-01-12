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Бочкарёв: при строительстве депо «Аминьевское» уложили более 60 тысяч кубометров бетона

Бочкарёв: при строительстве депо «Аминьевское» уложили более 60 тысяч кубометров бетона

Для строительства электродепо «Аминьевское» потребовалось более 60 тыс. куб. м бетона и около 5 тыс. т металлоконструкций, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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