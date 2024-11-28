Глеб Никитин наградил победителей молодежного проекта «Лидеры Нижегородской области»

27 ноября 2024 года в Нижнем Новгороде на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) прошла торжественная церемония подведения итогов третьего сезона молодежного проекта «Лидеры Нижегородской области».
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