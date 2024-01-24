Нижегородский омбудсмен помог снизить размер административного штрафа

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павла Солодкого поступило обращение от бизнесмена из Нижнего Новгорода, занимающегося торговлей в специализированных магазинах, на необоснованное составление протокола о об административном правонарушении.