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Закон, порядок, государство

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В Якутии полицейские раскрыли кражу товаров маркетплейса на сумму около 1 миллиона рублей

В дежурную часть Отдела МВД России по Мирнинскому району поступило сообщение от представителя пункта выдачи популярного маркетплейса о краже товаров.

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