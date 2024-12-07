Project Iceworm: ракетные базы в гренландских льдах Процесс рытья и перекрытия траншеи на базе Camp Century, 1960 г.
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Project Iceworm: ракетные базы в гренландских льдах Процесс рытья и перекрытия траншеи на базе Camp Century, 1960 г.
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