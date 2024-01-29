Первые посетители осмотрели обновлённую «Ладожскую» – видео

Официальное открытие станции метро после капремонта запланировано на вторник. Власти Петербурга вместе с первыми посетителями осмотрели станцию метро «Ладожская» после капремонта, передаёт корреспондент 78.
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