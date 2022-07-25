Снабжающую наркоманов препаратами тюменскую аптеку проверяет прокуратура

Александр Петрушенко, исполняющий обязанности начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, сообщил, что по результатам проверки, при наличии оснований, обязательно будут приняты меры оперативного реагирования.
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