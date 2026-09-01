Нападение в школе Канска: семиклассница с ножом и баллончиком атаковала учителей и детей

Пострадали семь человекУченица седьмого класса пришла с ножом и перцовым баллончиком на праздничную линейку в школу №2 в Канске и напала на детей и учителей.
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