Католическая церковь, политики и навязанные стереотипы: Саркастичные иллюстрации на злобу дня

Жизнь – странная штука и чем проще к ней относишься, тем благосклоннее она к тебе. По крайней мере, именно так считает Герхард Хадерер (Gerhard Haderer) – человек, прославившийся на весь мир своими колкими иллюстрациями на злободневные темы.
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