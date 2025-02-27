Русские ракеты возвращают долги, удары возмездия жестко стирают ВСУ в пыль: Карта специальной военной операции на Украине на 27 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ своём сегодняшнем оперативном выступлении российские силы подтвердили: Русские ракеты возвращают долги.