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Приметы и обряды на 17 августа

Приметы и обряды на 17 августа

День этот в разных областях России называл всяк по-своему. Одни его считали Авдотьей-огуречницей, собирая с грядок последние огурчики и оставляя лишь семенники.

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