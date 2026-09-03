«Ценные» иностранные специалисты с ружьями: как мигранты делят карельские леса и угрожают местным жителям

В публичном пространстве мы часто слышим риторику о необходимости привлечения «ценных» иностранных специалистов для развития экономики региона.
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Так и хочется спросить: - Русские, вы чё? Вы совсем уважать себя перестали? Эти приматы приезжие как короеды, жрут и изгаживают все, до чего дотянуться. У себя на Родине они уже почти все выгрызли под чистую и как саранча тучами полетели к вам....