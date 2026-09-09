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В регионах снизились торговые наценки

В 19 регионах России снизились наценки на продукты и другие товары. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.

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