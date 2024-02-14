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На 20 тыс. баррелей в сутки увеличат добычу сланцевой нефти в США

На 20 тыс. баррелей в сутки увеличат добычу сланцевой нефти в США

На 20 тыс. баррелей в сутки увеличат добычу сланцевой нефти в США Добыча сланцевой нефти в США в марте 2024 года по отношению к февралю увеличится на 20 тыс.

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