На 20 тыс. баррелей в сутки увеличат добычу сланцевой нефти в США Добыча сланцевой нефти в США в марте 2024 года по отношению к февралю увеличится на 20 тыс.
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