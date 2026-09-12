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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор по развитию РПЛ Фетисов покинул свой пост: «Наших должностей уже не предусмотрено в новой модели»

Антон Фетисов подтвердил уход из РПЛ. Ранее сообщалось, что директор по развитию лиги покинул организацию вместе с операционным директором Игорем Ефремовым.

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