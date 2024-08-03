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Калужские новости

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Две иномарки жестко столкнулись на калужской трассе

Две иномарки жестко столкнулись на калужской трассе

Накануне, 2 августа, в четвертом часу дня на 378-м километре трассы А-108, в Жуковском районе, столкнулись «Хёндай Элантра» и «Ниссан Кашкай»Накануне, 2 августа, в четвертом часу дня на 378-м километре трассы А-108, в Жуковском районе, столкнулись «Хёндай Элантра» и «Ниссан Кашкай».

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