Две иномарки жестко столкнулись на калужской трассе

Накануне, 2 августа, в четвертом часу дня на 378-м километре трассы А-108, в Жуковском районе, столкнулись «Хёндай Элантра» и «Ниссан Кашкай»Накануне, 2 августа, в четвертом часу дня на 378-м километре трассы А-108, в Жуковском районе, столкнулись «Хёндай Элантра» и «Ниссан Кашкай».