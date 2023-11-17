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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смородская о пиве на стадионах: «Выпить можно и за забором. Чайковская не права. Фигурное катание тоже популярно, но футбол – самый популярный вид спорта»

Смородская о пиве на стадионах: «Выпить можно и за забором. Чайковская не права. Фигурное катание тоже популярно, но футбол – самый популярный вид спорта»

Ранее главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская заявила: «К нам не приходят случайно, у нас музыкальные люди.

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