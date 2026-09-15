Представлены обновленные Volvo XC60 и XC90: они стирают грань между электромобилем и гибридом

В рамках проведенной модернизации Volvo оснастила оба кроссовера новым аккумулятором емкостью 41,2 кВтч, что почти в 3 раза больше, чем у прошлых версий XC60 и XC90.
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