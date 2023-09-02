Газета Труд

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Бывший советник Пентагона рассказал, куда может сбежать Зеленский

Бывший советник Пентагона рассказал, куда может сбежать Зеленский

После поражения украинской армии президент Украины Владимир Зеленский попытается покинуть свою страну.

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Комментарии
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Людмила
и кто это сравнил кровавую мартышку с Черчиллем ?
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11 час.
Иван Петров
никуда он не сбежит. Если наши успеют его поймать, то повесят... ну наверное, после суда как фашиста. Но скорее всего его ликвидирует собственная охрана, а его деньги &quot;освоит&quot; &quot;Коллективный Запад&quot;, а точнее - США
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10 час.

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