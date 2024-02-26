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Американские эксперты оценили шансы Трампа решить конфликт на Украине

Американские эксперты оценили шансы Трампа решить конфликт на Украине

Эксперты из США заявили о будущем провале попыток Дональда Трампа разрешить конфликт на Украине. Трамп не раз утверждал, что в случае своего избрания на пост президента решит украинский вопрос буквально за сутки.

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