В Кемеровской области – Кузбассе местному жителю предъявлено обвинение по делу об убийстве ребенка, совершенном 17 лет назад

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу местному жителю предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетней при отягчающих обстоятельствах (ч.
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