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"А по утру они проснулись", - армянскому бизнесу рекомендовали не надеяться на рынок Российской Федерации

"А по утру они проснулись", - армянскому бизнесу рекомендовали не надеяться на рынок Российской Федерации

Жесткий ответ России: стоило Пашиняну не приехать на саммит ОДКБ, «ворота» Москвы для армянской сельхозпродукции закрылись из-за плодожорки Пока Пашинян игнорировал военные учения стран-членов ОДКБ, на всех европейских углах кричал, что российские военные не могут Армении предоставить должную безопасность, и участвовал в военных маневрах с американцами, Россия на это смотрела молча и терпеливо.

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Комментарии
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tsan tsan
Если бы думали, то подлостей в адрес России и просто глупостей не делали бы.
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11 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Последнее время было столько примеров, что пытаться усидеть на двух стульях весьма затратно да и крайне не удобно - можно просто промахнуться с очень неприятными последствиями. Армяне почему то решили, что у них то точно получится, но похоже они просчитались...
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10 час.
Владимир Елкин
В России полно армян - граждан России. Пора армянским предпринимателям из этой 1,5 миллионной диаспоры начать работу по смене идиотов в армянском руководстве!
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6 час.

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