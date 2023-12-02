"А по утру они проснулись", - армянскому бизнесу рекомендовали не надеяться на рынок Российской Федерации

Если бы думали, то подлостей в адрес России и просто глупостей не делали бы.

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Последнее время было столько примеров, что пытаться усидеть на двух стульях весьма затратно да и крайне не удобно - можно просто промахнуться с очень неприятными последствиями. Армяне почему то решили, что у них то точно получится, но похоже они просчитались...