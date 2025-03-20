В Калмыкии нашли мертвым ушедшего из дома несколько дней назад подростка

В Республике Калмыкия ушедший из дома четыре дня назад подросток был найден мертвым. Об этом 20 марта сообщила уполномоченный по правам ребенка в Калмыкии Наталья Чужаева на странице в социальной сети VK.
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