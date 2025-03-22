В Краснодарском крае зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в воздухе

После атаки БПЛА на нефтебазу в Кавказском районе Краснодарского края Роспотребнадзор зафиксировал превышение допустимой концентрации вредных веществ в трех точках станицы Кавказской и в одной точке города Кропоткин.
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