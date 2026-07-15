Политика как он...
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Политика как она есть

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Суд отклонил жалобу Тимура Иванова на отказ военкомата заключать с ним контракт

Суд отклонил жалобу Тимура Иванова на отказ военкомата заключать с ним контракт

Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову отказали в его ходатайстве, поданном после отказа военкомата заключить с ним контракт для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

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