Первые покупатели получили электромобили Атом[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Свершилось! Как сообщает пресс-служба АО «КАМА», первые электромобили Атом начали передавать клиентам, оформившим бронирование в конце прошлого года на стадии ранних предзаказов.
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