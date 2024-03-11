Песков назвал попытки Парижа создать коалицию нагнетанием напряженности

В ходе беседы с журналистами в понедельник, 11 марта, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал попытки Франции сформировать коалицию из стран, готовых отправить свои войска на Украину.
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