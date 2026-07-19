Антиправительственный митинг в Токио собрал 25 тысяч человек

В Токио состоялся митинг против милитаризации Японии с участием 25 тысяч человек. Протестующие требовали отставки премьер-министра Санаэ Такаити и министра обороны Синдзиро Коидзуми, выражая недовольство увеличением военных расходов и изменениями в конституции.