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Военные из 9-й бригады "Южной" группировки дважды водружали флаг в Нетайлово

Военные из 9-й бригады "Южной" группировки дважды водружали флаг в Нетайлово

Во время освобождения Нетайлово в ДНР военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск дважды поднимали флаг своего подразделения на здании администрации.

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Комментарии
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Александр Тарасов
Россия только вперед!!!
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