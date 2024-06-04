Военные из 9-й бригады "Южной" группировки дважды водружали флаг в Нетайлово

Во время освобождения Нетайлово в ДНР военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск дважды поднимали флаг своего подразделения на здании администрации.
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