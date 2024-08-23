Киану Ривз подписал контракт с клубом OHL «Виндзор» на 1 день. В начале 1980-х актер был вратарем в школьной команде из Торонто

В начале 1980-х Ривз был вратарем в школьной команде из Торонто. Сообщалось, что он планировал продолжить карьеру в юниорской лиге Онтарио, но в итоге завершил хоккейную карьеру из-за травмы и решил стать актером.
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