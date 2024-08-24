На выставке «Мой Петербург» рассказали об уникальных керамических технологиях

Их применяет и разрабатывает предприятие «Вирал» в Курортном районе В рамках выставки «Мой Петербург» состоялось выступление представителей компании «Вирал», работающей на территории Сестрорецкого инструментального завода.
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