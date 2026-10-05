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Иран поставил США семь условий для открытия пролива

Иран поставил США семь условий для открытия пролива

Иран не намерен восстанавливать нормальное судоходство через Ормузский пролив, пока США не выполнят семь условий Тегерана, заявил спикер парламента и главный иранский переговорщик Мохаммад-Багер Галибаф.

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