Театр абсурда
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Театр абсурда

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Чубайс — имя нарицательное. Он, как и Гайдар, — символы реформ 90-х

Чубайс — имя нарицательное. Он, как и Гайдар, — символы реформ 90-х

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой инициировать проверку действий бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса.

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