Сбитый в Мытищах 13-летний самокатчик умер в больнице

Подросток, которого в Мытищах сбила иномарка, когда он ехал на электросамокате, умер в больнице. Об этом 6 октября сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
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