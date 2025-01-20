t.me/Следком Завершено следствие по уголовному делу британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
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