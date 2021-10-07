Новосибирские власти вложат 40 млн рублей в актуализацию к 2023 году схем газоснабжения

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Новосибирские власти намерены до конца 2022 года актуализировать схемы газоснабжения в муниципалитетах для догазификации домов.
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