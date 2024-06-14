Барков установил рекорд Флориды в финалах Кубка Стэнли

В третьем матче Финала Кубка Стэнли между "Флоридой" и "Эдмонтоном", прошедшем в Эдмонтоне (Канада), Александр Барков установил новый клубный рекорд по количеству матчей с двумя и более очками в одном розыгрыше плей-офф.