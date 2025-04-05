Гретцки вспомнил о своих русских корнях после рекорда Овечкина

Гретцки: Мой русский дедушка гордился бы рекордом ОвечкинаКанадский хоккеист Уэйн Гретцки вспомнил о своих русских корнях после того, как российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил его рекорд по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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