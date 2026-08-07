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Новости Китая - всё о бизнесе КНР

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ИИ DeepSeek повышает цены после запуска новых моделей

ИИ DeepSeek повышает цены после запуска новых моделей

Китайский стартап в сфере искусственного интеллекта DeepSeek (официальный сайт) 6 августа заявил о планах повысить расценки на свои услуги через программный интерфейс, причем подорожание может оказаться весьма существенным.

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