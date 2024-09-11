Статус многодетной семьи сделали бессрочным для жителей Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сентября, ФедералПресс. Глеб Никитин подписал указ о новых мерах соцподдержки. Теперь нижегородские семьи, воспитывающие троих и более детей, смогут получать бессрочный статус многодетной семьи при определенных условиях.
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