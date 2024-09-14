Солисту Мариинки стеклом выбили глаз в баре на Английском проспекте Пьяная посетительница ночного бара загремела в отдел полиции Адмиралтейского района после потасовки в заведении на Английском проспекте.
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Солисту Мариинки стеклом выбили глаз в баре на Английском проспекте Пьяная посетительница ночного бара загремела в отдел полиции Адмиралтейского района после потасовки в заведении на Английском проспекте.