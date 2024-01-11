11-й сезон в Sea of Thieves стартует 23 января Прежде чем отпраздновать свой шестой д...

11-й сезон в Sea of Thieves стартует 23 январяПрежде чем отпраздновать свой шестой день рождения в марте, Sea of Thieves всего через несколько дней поприветствует свой одиннадцатый сезон, хотя мы ничего о нем не знаем, кроме даты старта и главного экрана.