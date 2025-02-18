Гололед свалил с ног 26-летнюю жительницу Петербурга. Девушка упала в обморок. Инцидент произошел на Ново-Александровской улице вечером 16 февраля.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Гололед свалил с ног 26-летнюю жительницу Петербурга. Девушка упала в обморок. Инцидент произошел на Ново-Александровской улице вечером 16 февраля.