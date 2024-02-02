Чемпионка Олимпийских Игр оценила влияние Тутберидзе на дело Валиевой

Камила Валиева и Этери Тутберидзе. Фото ИнстаграмОдна из самых ярких представительниц прыжков в воду, а ныне успешная спортивная журналистка Елена Вайцеховская, поделилась своим мнением, сказав, что обвинять тренера Камилы Валиевой, Этери Тутберидзе, во всех проблемах является необоснованным и нелогичным решением.