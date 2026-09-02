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Daily Moscow

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Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2027 года

Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2027 года

Банк России еще на полгода, до 9 марта 2027 года, сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

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