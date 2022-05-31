УКРАИНА: НОВОСТИ 31.05.2022 день

Заместитель генсека НАТО: Акт о нерасширении альянса на Восток больше не работает - по вине России Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ считает, что блок больше не должен выполнять свои обязательства перед Россией касательно нерасширения на Восток.
Заместитель генсека НАТО: Акт о нерасширении альянса на Восток больше не работает - по вине России Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ считает, что блок больше не должен выполнять свои обязательства перед Россией касательно нерасширения на Восток.
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