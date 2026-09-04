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Движок Unreal Engine 5 не полностью подходил создателям The Witcher 4, поэтому они работают вместе с Epic Games

Движок Unreal Engine 5 не полностью подходил создателям The Witcher 4, поэтому они работают вместе с Epic Games

Игра ожидается в 2028 году Авторы CD Projekt RED продолжают понемногу делиться подробностями о The Witcher 4 и не только.

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