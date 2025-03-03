БлокнотРУ БлокнотРУ Большинство российских военкоров и экспертов признались, что получили огромное удовольствие от «вашингтонского спектакля» президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского.
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