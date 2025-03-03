А раньше было более секси: военкоры и эксперты о сраче в Овальном кабинете Трампа с Зеленским

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Комментарии
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vitaly yanushkevich
Сами вскормили этого ублюдка, а теперь не знают как от него отвертеться, отправить на передок, к штурмовикам, пусть там на рояле сьиграет
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